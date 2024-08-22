Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Зовут-иди": Генерал Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО

"Зовут-иди": Генерал Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО

Фото: Альгис Микульскис. Царьград Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Автор работает в пресс службе МО! Все Пригожина вспоминают! Не надо воровать триллионами и никто не будет  ходить и  разбираться! Обворовали страну, потом начали уничтожать людей, которые могли дать показания! Руководство Вагнера убрали, на  Попова сфальсифицировали документы и засадили! Курск прошляпили! Виноватых все ищут ! Не воруйте, не предавайте! Не помогут вам такие авторы! Лишний раз омерзение только вызовите у людей!
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9 час.
СВ
Сергей Васильевич
Нужно игнорировать тех авторов, которые скрываются под вывеской &quot;Такой страницы здесь нет!&quot;
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Анфиса Иванова
Надо дождаться окончания следствия и решения суда.
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