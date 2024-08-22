Фото: Альгис Микульскис. Царьград Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО.
"Зовут-иди": Генерал Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Автор работает в пресс службе МО! Все Пригожина вспоминают! Не надо воровать триллионами и никто не будет ходить и разбираться! Обворовали страну, потом начали уничтожать людей, которые могли дать показания! Руководство Вагнера убрали, на Попова сфальсифицировали документы и засадили! Курск прошляпили! Виноватых все ищут ! Не воруйте, не предавайте! Не помогут вам такие авторы! Лишний раз омерзение только вызовите у людей!
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9 час.
СВ
Сергей Васильевич
Нужно игнорировать тех авторов, которые скрываются под вывеской "Такой страницы здесь нет!"
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8 час.
Анфиса Иванова
Надо дождаться окончания следствия и решения суда.
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2 час.
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