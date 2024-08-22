"Зовут-иди": Генерал Попов заявил, что готов снова отправиться в зону СВО

Galina Bobryasheva

Автор работает в пресс службе МО! Все Пригожина вспоминают! Не надо воровать триллионами и никто не будет ходить и разбираться! Обворовали страну, потом начали уничтожать людей, которые могли дать показания! Руководство Вагнера убрали, на Попова сфальсифицировали документы и засадили! Курск прошляпили! Виноватых все ищут ! Не воруйте, не предавайте! Не помогут вам такие авторы! Лишний раз омерзение только вызовите у людей!