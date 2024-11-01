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Украинский фронт посыпался под ударами русских, признается генерал ВСУ

Украинский фронт посыпался под ударами русских, признается генерал ВСУ

От стратегически верных действий российских войск Украинский фронт посыпался, сообщает Telegraph. По мнению авторов статьи, у ВСУ нет шансов на победу, так как они не хотят учиться использовать западное оружие.

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