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Райффайзен сливает активы

Райффайзен сливает активы

Собравшая чемоданы на выход австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI), в преддверии этого устроившая прессинг клиентов, в 2022 году вышла из трёх некоммерческих организаций, что ранее были ликвидированы.

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