«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал за...

«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал закрытость технологий NVIDIAГенеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) выступил с критикой технологии CUDA от компании NVIDAI во время презентации чипов Intel Core Ultra и Xeon Scalable 5-го поколения.
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