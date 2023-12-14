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«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал за...

«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал за...

«Индустрия мотивирована на устранение CUDA»: гендиректор Intel раскритиковал закрытость технологий NVIDIAГенеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) выступил с критикой технологии CUDA от компании NVIDAI во время презентации чипов Intel Core Ultra и Xeon Scalable 5-го поколения.

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