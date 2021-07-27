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Минобороны РФ получило новую партию модернизированных танков Т-80БВМ

Минобороны РФ получило новую партию модернизированных танков Т-80БВМ

Омский завод транспортного машиностроения направил в российские войска новую партию танков Т-80БВМ в рамках гособоронзаказа.

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Konstantin Петров
А где обещанные Арматы?
Евгений Натесов
Konstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...

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