Минобороны РФ получило новую партию модернизированных танков Т-80БВМ

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаМинобороны РФ получило новую партию модернизированных танков Т-80БВМОмский завод транспортного машиностроения направил в российские войска новую партию танков Т-80БВМ в рамках гособоронзаказа.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровА где обещанные Арматы?Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Комментировать
Свежие комментарии