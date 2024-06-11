Жителей Поморья приглашают принять участие в акции «Окна России»

Организатором всероссийской акции выступает «Движение первых». В преддверии празднования Дня России всем желающим предлагается украсить окна домов и офисов в праздничном стиле: символами, рисунками или поздравлениями с этим важным государственным праздником.
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