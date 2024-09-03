Захарова назвала лаем слова главы Тайваня Лая Циндэ о возвращении территорий России Китаю

Россию на интересуют слова главы администрации Тайваня Лая Циндэ о возвращении ее территорий Китаю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает ведомство в своем Telegram-канале.
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