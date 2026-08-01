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ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Николаевку в ДНР

ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Николаевку в ДНР

На северном участке Донецкой народной республики наблюдается формирование выраженного выступа линии соприкосновения, который создаёт для российских сил более выгодное расположение по сравнению с соседними направлениями.

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