ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Николаевку в ДНР

На северном участке Донецкой народной республики наблюдается формирование выраженного выступа линии соприкосновения, который создаёт для российских сил более выгодное расположение по сравнению с соседними направлениями.
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