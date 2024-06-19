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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Гюлер – самый юный турок, забивший на Евро и ЧМ

Арда Гюлер – автор победного мяча в игре 1-го тура Евро-2024 с Грузией (3:1). В возрасте 19 лет и 114 дней хавбек стал самым юным игроком сборной Турции, забивавшим на чемпионатах Европы и мира.

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