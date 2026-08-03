"Мария-Ра" намерена взыскать крупный штраф с поставщика рыбы из Москвы

В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" через свою дочернюю компанию "Розница К-1" обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к московской фирме "Берингов пролив".