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"Мария-Ра" намерена взыскать крупный штраф с поставщика рыбы из Москвы

"Мария-Ра" намерена взыскать крупный штраф с поставщика рыбы из Москвы

В исковом заявлении указано, что поставленный товар не отвечал требованиям заключенного договора и нормативной документации Алтайская торговая сеть "Мария-Ра" через свою дочернюю компанию "Розница К-1" обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к московской фирме "Берингов пролив".

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