Суд отказался рассматривать иск общественников к Ивлеевой на 10 млн рублей

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. Суд в Москве отклонил иск лидера религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» к блогеру Анастасии Ивлеевой на 10 миллионов рублей из-за ненормативной лексики на ее YouTube-канале.