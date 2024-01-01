Суд отказался рассматривать иск общественников к Ивлеевой на 10 млн рублей

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. Суд в Москве отклонил иск лидера религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст» к блогеру Анастасии Ивлеевой на 10 миллионов рублей из-за ненормативной лексики на ее YouTube-канале.
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