Математик предсказал точную дату окончания СВО и победителя: результат, который удивил всех

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А где точная дата? Так предсказывать и я могу.
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13 час.
Ирина
Вот удивил так удивил, прямо пальцем в небо попал
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13 час.

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