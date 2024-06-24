Математик предсказал точную дату окончания СВО и победителя: результат, который удивил всех Ирина ОрлонскаяРоссийский математик-пророк Григорий Кваша поразил всех своими прогнозами, относящимися к СВО на территории Украины.
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