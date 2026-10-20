В Комитете «Халяль» назвали запрещенные к употреблению в пищу части тела животных Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Мусульманам категорически запрещается употреблять в пищу некоторые отдельные части животного, даже если оно заколото в соответствии с нормами Шариата.