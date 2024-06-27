Huanqiu Shibao: Китай перехватил детектор обнаружения субмарин США

Китайская сторона перехватила детектор подводных лодок, который был сброшен в акватории Южно-Китайского моря американским военным самолетом, сообщило китайское государственное издание Huanqiu Shibao, со ссылкой на аккаунт Yuyuantan tian в соцсети Weibo.