Сергей Миронов дал свой рецепт решения проблемы гастарбайтеров

Золотая "курица"-Это Россия. Не будет россиян не будет России...

Elena

Эти дикие орды НИКОГДА не будут жить по нашим законам, НИКОГДА не будут уважать Россию. Прошёл СВО, награждён, был отчаянным волонтёром, являешься изобретателем, учёным? Тогда можешь остаться. Остальные - назад в кишлаки!