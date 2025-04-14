В 2024 году Госдума приняла 14 законов, ужесточающих регулирование миграции. Отношение государства к проблеме изменилось, но принятых мер недостаточно.
Сергей Миронов дал свой рецепт решения проблемы гастарбайтеров
Комментарии
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людмила пригарина
Золотая "курица"-Это Россия. Не будет россиян не будет России...
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38 мин.
Elena
Эти дикие орды НИКОГДА не будут жить по нашим законам, НИКОГДА не будут уважать Россию. Прошёл СВО, награждён, был отчаянным волонтёром, являешься изобретателем, учёным? Тогда можешь остаться. Остальные - назад в кишлаки!
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38 мин.
Юрий Белов
👍💯%‼️‼️
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32 мин.
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