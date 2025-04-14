Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

538 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    👍💯%‼️‼️Сергей Миронов да...
  • Elena
    Эти дикие орды НИКОГДА не будут жить по нашим законам, НИКОГДА не будут уважать Россию. Прошёл СВО, награждён, был от...Сергей Миронов да...
  • людмила пригарина
    Золотая "курица"-Это Россия. Не будет россиян не будет России...Сергей Миронов да...

Сергей Миронов дал свой рецепт решения проблемы гастарбайтеров

Сергей Миронов дал свой рецепт решения проблемы гастарбайтеров

В 2024 году Госдума приняла 14 законов, ужесточающих регулирование миграции. Отношение государства к проблеме изменилось, но принятых мер недостаточно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила пригарина
Золотая &quot;курица&quot;-Это Россия. Не будет россиян не будет России...
Ответить
38 мин.
Elena
Эти дикие орды НИКОГДА не будут жить по нашим законам, НИКОГДА не будут уважать Россию. Прошёл СВО, награждён, был отчаянным волонтёром,  являешься изобретателем, учёным? Тогда можешь остаться. Остальные - назад в кишлаки!
Ответить
38 мин.
Юрий Белов
👍💯%‼️‼️
Ответить
32 мин.
наверх