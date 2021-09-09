Производителя ОСБ плит уличили в необоснованном завышении цен - ФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении крупнейшего производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) плит группы компаний "Кроношпан", сообщает пресс-служба ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении крупнейшего производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) плит группы компаний "Кроношпан", сообщает пресс-служба ведомства.
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