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Производителя ОСБ плит уличили в необоснованном завышении цен - ФАС

Производителя ОСБ плит уличили в необоснованном завышении цен - ФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении крупнейшего производителя ориентированно-стружечных плит (ОСБ) плит группы компаний "Кроношпан", сообщает пресс-служба ведомства.

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