Воронежская областная Дума приняла важные поправки в региональный закон о земельных отношениях — теперь женщины, удостоенные звания «Мать‑героиня», смогут получать земельные участки во внеочередном порядке и без учёта нуждаемости в жилье.
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