Запасайтесь витаминами: как правильно замораживать ягоды и фрукты

Слышали старинную русскую пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой»? Сани мы, конечно же, готовить не будем, но вот ягодами запасемся впрок, ведь это кладезь полезных витаминов и минералов, которых так не хватает человеку в холодные времена года.