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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Власти Британии отказали игрокам, требующим обязать игровых издателей не за...

Власти Британии отказали игрокам, требующим обязать игровых издателей не за...

Власти Британии отказали игрокам, требующим обязать игровых издателей не закрывать серверы старых игрПетиция, которая была принята к рассмотрению правительством Великобритании, требовала обновления потребительского законодательства, чтобы предотвратить случаи, когда издатели видеоигр отключают серверы или функции после того, как продукты теряют популярность.

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