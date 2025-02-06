Власти Британии отказали игрокам, требующим обязать игровых издателей не за...

Власти Британии отказали игрокам, требующим обязать игровых издателей не закрывать серверы старых игрПетиция, которая была принята к рассмотрению правительством Великобритании, требовала обновления потребительского законодательства, чтобы предотвратить случаи, когда издатели видеоигр отключают серверы или функции после того, как продукты теряют популярность.