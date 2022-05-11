Авиация России за ночь поразила 93 объекта на Украине

Оперативно-тактическая и армейская авиация в течение ночи поразила 93 объекта, в числе которых два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада ВСУ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.