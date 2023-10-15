"НУЖНА ГОСОХРАНА": ФРИДМАН СБЕЖАЛ ИЗ ИЗРАИЛЯ В МОСКВУ. ЧУБАЙС НА ОЧЕРЕДИ

Владимир Кондратьев Миллиардер и сооснователь "Альфа-групп" решил пересидеть неспокойные времена в России, против государственной политики и проведения спецоперации которой он активно выступал, вспоминая о том, что он, вообще-то, этнический украинец.
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