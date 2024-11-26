В НАТО призвали разработать комплексный подход по сдерживанию России

Резолюцию, призывающую к необходимости разработки общего стратегического плана по сдерживанию России, в том числе в ядерной сфере, приняла Парламентская ассамблея НАТО 26 ноября по итогам ежегодной сессии в канадском Монреале.
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