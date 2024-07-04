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МИД Китая: Си Цзиньпин обсудит планы развития отношений с Таджикистаном

МИД Китая: Си Цзиньпин обсудит планы развития отношений с Таджикистаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший в Душанбе с государственным визитом, планирует обсудить с президентом Таджикистана, Эмомали Рахмоном, перспективы развития двусторонних отношений с учетом современных условий.

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