МИД Китая: Си Цзиньпин обсудит планы развития отношений с Таджикистаном

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, прибывший в Душанбе с государственным визитом, планирует обсудить с президентом Таджикистана, Эмомали Рахмоном, перспективы развития двусторонних отношений с учетом современных условий.
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