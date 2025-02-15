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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беннетт сыграет за сборную Канады в матче с США на Турнире четырех наций. Он был центром 4-го звена команды на тренировке

Главный тренер канадцев Джон Купер подтвердил свое решение включить форварда «Флориды» в состав на матч с американцами.

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