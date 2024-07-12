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Опасный выбор: почему ни один диетолог или тренер не рекомендует этот продукт для худеющих

Опасный выбор: почему ни один диетолог или тренер не рекомендует этот продукт для худеющих

Опасный выбор: почему ни один диетолог или тренер не рекомендует этот продукт для худеющих Юлия ПономареваВ условиях современных кулинарных удобств, где каждый шаг на пути приготовления пищи стремится к максимальной эффективности, легко упустить из виду тонкости, влияющие на наше здоровье.

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