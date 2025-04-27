Снижение числа наёмников в ВСУ: генерал Алаудинов о тяжёлой ситуации

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о снижении числа иностранных наёмников в украинских вооружённых силах и о трудностях с набором новых бойцов.
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