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Снижение числа наёмников в ВСУ: генерал Алаудинов о тяжёлой ситуации

Снижение числа наёмников в ВСУ: генерал Алаудинов о тяжёлой ситуации

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о снижении числа иностранных наёмников в украинских вооружённых силах и о трудностях с набором новых бойцов.

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