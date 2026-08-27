Валерий Герасимов: ВС РФ в 3-х км от Краматорска и в 4-х от Славянска Начальник ГШ Вооружённых сил России прокомментировал ситуацию, сложившуюся на данный момент.
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Валерий Герасимов: ВС РФ в 3-х км от Краматорска и в 4-х от Славянска Начальник ГШ Вооружённых сил России прокомментировал ситуацию, сложившуюся на данный момент.
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