Отказ в регистрации оппозиционера, сроки ремонта мостов и тюрьма за посты: события Кургана 19 июля

В Кургане оппозиционер Яков Сидоров столкнулся с отказом избирома в регистрации на выборы в гордуму. Тем временем, компания из Челябинска взялась за восстановление моста, жизненно важного для жителей села Духовка, которые были вынуждены ползком преодолевать реку ради получения пенсий.