Воздушный шар ЕС освобождается от балласта, за борт летят нефть, газ, промышленность, благосостояние…

Россиянин

Ну, нам не впервой с Европой воевать. Дойдем опять мы до Берлина. В Париже снова что ни будь, В манер "бистро" откроют. Быть может даже бани русские отстроют. Там говорят что б сэкономить, Политики пять точек мыть предлагают. Научим снова мыться. Нам ведь не впервой.