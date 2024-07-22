Воздушный шар ЕС освобождается от балласта, за борт летят нефть, газ, промышленность, благосостояние…

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Россиянин
Ну, нам не впервой с Европой воевать. Дойдем опять мы до Берлина. В Париже снова что ни будь, В манер &quot;бистро&quot; откроют. Быть может даже бани русские отстроют. Там говорят что б сэкономить, Политики пять точек мыть предлагают. Научим снова мыться. Нам ведь не впервой.
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22 час.
О
Олег
Я в этом и не сомневаюсь.
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21 час.
Александр Симаков
Лондон наши войска не брали, а если начнётся заварушка, то придётся и в Темзе &quot;коней казачьих поить&quot;. Да и сокровища, которые британские монархи умыкнули у Николая Второго, не мешало бы вернуть в Россию.
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18 час.

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