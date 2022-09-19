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Спикер Госдумы Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине

Спикер Госдумы Володин: Запад не хочет нести ответственность за поражение на Украине

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что государства Запада не хотят нести ответственность за поражение на Украине, поэтому утверждают, что теперь переговорный процесс зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

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