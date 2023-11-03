WP: Трамп ненавидит конфликт на Украине и выступает резко против помощи ВСУ

Американский журналист Джонатан Карла заявил в своей книге "Устали побеждать" (Tired of Winning), что бывший президент США Дональд Трамп настроен "радикально" против помощи Украине и ненавидит всю ситуацию вокруг конфликта.
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