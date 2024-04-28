Какие задачи решает прокуратура Крыма после возвращения полуострова в состав РФ

Прокуратура Крыма защищала права граждан в разные эпохи. Особое место занимает период после Великой Отечественной войны, когда сотрудники ведомства принимали активное участие в расследовании зверств фашистов.
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