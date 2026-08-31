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Царьград

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ВСУ атаковали ДНР: пострадал мирный житель, повреждены дома

ВСУ атаковали ДНР: пострадал мирный житель, повреждены дома

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 24 удара по территории ДНР, выпустив 29 боеприпасов. В результате пострадал мирный житель, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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