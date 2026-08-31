ВСУ атаковали ДНР: пострадал мирный житель, повреждены дома

За прошедшие сутки ВСУ нанесли 24 удара по территории ДНР, выпустив 29 боеприпасов. В результате пострадал мирный житель, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The Telegraph: Ло...
- В элитных пельмен...
- В Краснодаре убер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым