Задыхающегося Збруева экстренно госпитализировали в Москве

В результате он вызвал скорую помощь, которая оперативно доставила его в медицинское учреждение. На данный момент Збруев находится под наблюдением врачей, которые проводят необходимые обследования и лечение.
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