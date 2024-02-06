Федеральный перечень льгот для ветеранов труда может появиться в РФ

Инициатором создания перечня льгот для ветеранов труда выступил депутат Госдумы РФ. Как сообщает РИА Новости, в современной России не существует списка минимальных льгот для ветеранов труда, что ставит данную категорию населения в неудобное положение.
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