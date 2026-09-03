Адвокат Рябченко: Елена Товстик увезла детей и устраивает их в школу на Кипре

Елена Товстик увезла детей от Романа Товстика за границу и устраивает их там в школу и детский сад. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Филипп Рябченко на заседании суда по делу об определении местажительства несовершеннолетних, передает корреспондент «Газеты.
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