Адвокат Рябченко: Елена Товстик увезла детей и устраивает их в школу на Кипре

Елена Товстик увезла детей от Романа Товстика за границу и устраивает их там в школу и детский сад. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Филипп Рябченко на заседании суда по делу об определении местажительства несовершеннолетних, передает корреспондент «Газеты.