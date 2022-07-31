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МИД Турции предложил Сербии и Косово помощь в разрешении конфликта

МИД Турции предложил Сербии и Косово помощь в разрешении конфликта

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел обсуждение с собственными коллегами из Сербии и самопровозглашенной республики Косово касательно напряженности в регионе, а также предложил посредничество Турции для разрешения конфликта.

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