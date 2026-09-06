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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Гвадалахара» не продала Альварадо «Спартаку» за 15 млн долларов (Super Deportivo)

« Спартак » не смог договориться о трансфере  Роберто Альварадо . Как сообщает Super Deportivo, московский клуб предложил 15 миллионов долларов за вингера «Гвадалахары».

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