Макс Ферстаппен: На трассе в Мадриде возможны серьезные аварии

Макс Ферстаппен: На трассе в Мадриде возможны серьезные аварииGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает новую трассу в Мадриде очень сложной и ожидает, что по ходу предстоящего уик-энда будут серьезные аварии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым