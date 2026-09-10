Макс Ферстаппен: На трассе в Мадриде возможны серьезные аварии

Макс Ферстаппен: На трассе в Мадриде возможны серьезные аварииGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает новую трассу в Мадриде очень сложной и ожидает, что по ходу предстоящего уик-энда будут серьезные аварии.