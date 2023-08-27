Хельмут Марко поставил точку в разговорах об увольнении Переса из Red Bull

Хельмут Марко поставил точку в разговорах об увольнении Переса из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что больше нет сомнений в перспективах Серхио Переса в команде на следующий сезон.
Хельмут Марко поставил точку в разговорах об увольнении Переса из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что больше нет сомнений в перспективах Серхио Переса в команде на следующий сезон.
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