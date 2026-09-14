«Мое место силы» — информационный портал о путешествиях, иммиграции, адаптации и обустройстве жизни. Открытая международная площадка для русскоязычных пользователей по всему миру приглашает авторов и экспертов к сотрудничеству в рубрики: ⛰ Места силы природные, исторические и сакральные места России и мира: храмы, святилища, горы, озёра, пещеры, источники, древние города и места паломничества.