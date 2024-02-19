Блинкен призвал Индию и Китай отговорить Россию от запуска оружия в космос

В США растет обеспокоенность, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. Из-за этого госсекретарь Энтони Блинкен решил отправить послание Путину через лидеров Китая и Индии, сообщает The New York Times.
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