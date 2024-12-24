В Южной Корее задумались о создании KSMC — конкурента TSMC с господдержкой Хотя ...

В Южной Корее задумались о создании KSMC — конкурента TSMC с господдержкойХотя в Южной Корее есть крупное контрактное производство полупроводников, которым занимается Samsung Foundry, подразделение Samsung Electronics, власти страны обдумывают предложение экспертов создать финансируемого государством контрактного производителя микросхем, сообщил ресурс Tom’s Hardware со ссылкой на местные СМИ.
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