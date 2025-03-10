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Подростки из Курской области пострадали при обстреле, помощь оказана оперативно

Подростки из Курской области пострадали при обстреле, помощь оказана оперативно

В Курской области вследствие удара ВСУ по торговому центру пострадали подростки. По словам Уполномоченного по правам человека Марии Львовой-Беловой, ранения не являются тяжелыми, и пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

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