Британское издание: Единственный вариант остановить конфликт на Украине - разделить страну по «корейскому варианту»

Поставленные Киевом задачи по "освобождению" все территории Украины и выходу на границы 1991 года вряд ли достижимы, речь идет скорее о том, чтобы сохранить оставшиеся территории.
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