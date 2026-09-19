Депутат Роднина назвала запрет Латвии на въезд Овечкина гадостью от Прибалтики

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина кратко высказалась о запрете Латвии на въезд в страну российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.