Экс-премьера Удмуртии Ярослава Семёнова на посту руководителя Военстроя сменил Игорь Маковский

Москва. С 27 декабря 2024 года бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов больше не занимает должность исполняющего обязанности генерального директора «Военно-строительной компании» Минобороны России (ППК «ВСК»).
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