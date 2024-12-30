SUSANIN
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Экс-премьера Удмуртии Ярослава Семёнова на посту руководителя Военстроя сменил Игорь Маковский

Экс-премьера Удмуртии Ярослава Семёнова на посту руководителя Военстроя сменил Игорь Маковский

Москва. С 27 декабря 2024 года бывший премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов больше не занимает должность исполняющего обязанности генерального директора «Военно-строительной компании» Минобороны России (ППК «ВСК»).

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