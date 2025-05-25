Марк Дэйгнолт отвечал на вопросы журналистов под вой болельщиков «Миннесоты»

«Миннесота» одержала разгромную победу над «Оклахомой» – 143:101. Главный тренер «Тандер» убрал основной состав с паркта уже в концн третьей четверти, а после матча ему пришлось отвечать на вопросы журналистов под жуткий вой фанатов «Тимбервулвс», проходящих мимо зала для пресс-конференций «Я думаю, в предыдущих играх мы попадали в ритм лучше, чем сегодня, и это повлияло на нашу игру, включая броски.
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