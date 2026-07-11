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Мерино – первый игрок сборной Испании с двумя победными голами на ЧМ после 80-й минуты. Хавбек забил Бельгии и Португалии после выхода на замену

Полузащитник Микель Мерино забил победный гол сборной Испании в матче 1/4 финала против команды Бельгии (2:1).

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