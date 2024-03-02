Лавров назвал воровством вариант Запада конфисковать прибыль от активов РФ

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Виктор Александров

Пушкин в Детском селе оправдывался: - я простыню у Кюхельбекера не украл, а тайно взял, т.е. не присвоил её себе. Наверное, тайно присвоить себе — это и есть воровство. А в данном случае имеет место грабёж, открытое, вооружённое, изъятие чужого имущества. Это я к тому, что логику учить надо. Первый закон логики, закон тождества, гласит: Каждая мысль должна быть равна самой себе, не должна иметь больше одного значения. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить каждый раз что-нибудь одно». [Катя Анисимова]. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.